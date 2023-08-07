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7 августа, 15:09

Профессор раскрыл главный секрет борщевика

Профессор Воробьёв: Борщевик становится опасным лишь при воздействии света

Борщевик ошибочно считать опасным растением, которое способно вызвать лишь ожоги. Об этом заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв. Профессор подчеркнул, что борщевик жалит человека не сам по себе. Ожог возникает в случае воздействия на поражённые участки кожи солнечного света.

"Все травы настолько же полезны, насколько вредны или смертельно опасны. Причём никто из нас точно не знает, что опасно, а что не так опасно. Например, все знают, что борщевик опасен. Но борщевик абсолютно безопасен, его едят", — пояснил Воробьёв "Царьграду".

Профессор призвал россиян не заниматься самостоятельным сбором трав для лечения болезней и рекомендовал идти за ними в аптеку. Дело в том, что срывать растение нужно "в правильное время, правильными способами".

Врач предупредила о риске слепоты из-за ожога борщевиком

Врач предупредила о риске слепоты из-за ожога борщевиком

Ранее стало известно, что российским учёным удалось создать препарат для борьбы с раком. В основе медикамента лежит борщевик Сосновского.

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Aleksey Milov для Unsplash

Илья Пушкарев
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