Профессор раскрыл главный секрет борщевика

Борщевик ошибочно считать опасным растением, которое способно вызвать лишь ожоги. Об этом заявил председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв. Профессор подчеркнул, что борщевик жалит человека не сам по себе. Ожог возникает в случае воздействия на поражённые участки кожи солнечного света.

"Все травы настолько же полезны, насколько вредны или смертельно опасны. Причём никто из нас точно не знает, что опасно, а что не так опасно. Например, все знают, что борщевик опасен. Но борщевик абсолютно безопасен, его едят", — пояснил Воробьёв "Царьграду".

Профессор призвал россиян не заниматься самостоятельным сбором трав для лечения болезней и рекомендовал идти за ними в аптеку. Дело в том, что срывать растение нужно "в правильное время, правильными способами".