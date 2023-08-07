"Стесал чуть не до костей": Приморец учинил публичную экзекуцию над "ненужной" собакой, её спасли очевидцы

В Приморском крае спасли собаку, от которой решили избавиться крайне жестоким способом, протащив по грунтовой дороге на цепи. Как рассказала PrimaMedia жительница региона, взявшая себе животное, жители региона увидели страшную картину у одной из деревень по возвращении с моря.

"Люди ехали с моря и <...> увидели, что по грунтовке едет грузовик и тащит за собой на цепи собаку. Бедняга уже стёсана чуть не до костей. Раны жуткие, грязные", — поделилась женщина.

Спасённая в Приморье собака. Видео © Telegram / PrimaMedia. Приморье

Пса спасли. Выяснилось, что хозяином собаки является мужчина, торгующий неподалёку овощами и фруктами. Сам он объяснил несостоявшуюся экзекуцию тем, что животное ему "больше не нужно". На данный момент четвероногая в безопасности у новых хозяев, которые вылечили её за свой счёт.

Предполагаемый хозяин спасённой в Приморье собаки. Фото © Telegram / PrimaMedia. Приморье

На жуткий случай уже обратили внимание в правоохранительных органах. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, там устанавливают все обстоятельства произошедшего и примут "законное и обоснованное решение".