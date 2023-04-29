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28 апреля, 21:21

В Забайкальске водитель привязал собаку цепью к машине и протащил по трассе

<p>Прикованная цепью к внедорожнику собака не может стоять на лапах. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/lenta75ru?w=wall-104702865_188697" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LENTA75.RU</a></p>

Прикованная цепью к внедорожнику собака не может стоять на лапах. Обложка © VK / LENTA75.RU

Водитель внедорожника в посёлке Забайкальск приковал цепью собаку к бамперу автомобиля и протащил по дороге. Остановить живодёра смог неравнодушный очевидец, который заснял происходящее. Полиция Забайкальского края возбудила уголовное дело.

Мужчина, управлявший внедорожником, стал оправдываться, говоря, что его заставили так сделать. В диалог также вмешалась пассажирка автомобиля Toyota Land Cruiser, которая стала хамить остановившему их водителю. Начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Забайкальскому краю Алёна Фурманова заявила, что полиция организовала проверку после появления видео в соцсетях. Личность водителя и владелицы пострадавшего животного быстро установили.

"Женщина пояснила, что забрала собаку у знакомого и везла её на животноводческую стоянку для охраны. Это что-то вроде фермы. В салон сажать животное она побоялась. Поэтому собаку привязали к бамперу", рассказала Фурманова в беседе с телеканалом "360".

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Представитель МВД также добавила, что собака выжила. В итоге после проверки было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Ранее Лайф писал, как в Приморье тигр утащил в лес собаку, которая сторожила частный дом. Очевидцы опубликовали в Сети кадры со следами полосатого хищника и сопротивлениями несчастного пса.

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Юлия Коновалова
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