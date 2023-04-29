В Забайкальске водитель привязал собаку цепью к машине и протащил по трассе

Водитель внедорожника в посёлке Забайкальск приковал цепью собаку к бамперу автомобиля и протащил по дороге. Остановить живодёра смог неравнодушный очевидец, который заснял происходящее. Полиция Забайкальского края возбудила уголовное дело.

Мужчина, управлявший внедорожником, стал оправдываться, говоря, что его заставили так сделать. В диалог также вмешалась пассажирка автомобиля Toyota Land Cruiser, которая стала хамить остановившему их водителю. Начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Забайкальскому краю Алёна Фурманова заявила, что полиция организовала проверку после появления видео в соцсетях. Личность водителя и владелицы пострадавшего животного быстро установили.

"Женщина пояснила, что забрала собаку у знакомого и везла её на животноводческую стоянку для охраны. Это что-то вроде фермы. В салон сажать животное она побоялась. Поэтому собаку привязали к бамперу", — рассказала Фурманова в беседе с телеканалом "360".

Представитель МВД также добавила, что собака выжила. В итоге после проверки было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.