Врач объяснила, почему нельзя садиться в раскалённый солнцем салон автомобиля

Летом у автовладельцев часто возникают ситуации, когда автомобиль пришлось оставить надолго под лучами солнца, которые к моменту возвращения водителя превратят салон в настоящую духовку. О том, чем опасны раскалённые жарой авто, рассказала врач общей практики Мария Беляева.

"Даже в не самый жаркий день температура в салоне может подниматься на 10–20 градусов относительно уличной. Это особенно опасно для детей, людей пожилого возраста и страдающих заболеваниями центральной нервной системы. Нарушается терморегуляция, что может привести к тепловому удару", — сообщила врач в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Она добавила, что случаи, когда длительное пребывание на солнце становится причиной смертельного теплового удара у детей, к сожалению, встречаются нередко. А ещё в отдельной группе риска находятся жители тех регионов страны, где жары почти никогда не бывает, ведь они физиологически хуже приспособлены к зною.

В перегревшемся салоне машины могут быть опасны даже элементы внутренней отделки, предупреждает Беляева. Так, раскалённая обшивка кресел может повредить кожу при контакте, особенно велика вероятность этого для детей с их нежным кожным покровом.