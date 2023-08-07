Как помочь ребёнку адаптироваться в детском саду: 5 шагов от психолога

Родителям следует ответственно подходить к вопросу адаптации ребёнка в детском саду. Способы помочь малышу легко влиться в новую обстановку перечислила психолог Екатерина Булгакова. По её мнению, супругам стоит несколько раз посетить детсад вместе с малышом, чтобы он привык к атмосфере воспитательного учреждения, а также поделиться с ним счастливыми воспоминаниями о своём опыте.

"Надо быть готовым, что дети на фоне стресса и адаптации иногда болеют, отказываются ходить в сад. Как правило, адаптация длится месяц", — отметила Булгакова в беседе с NEWS.ru.

Психолог также призвала мам и пап заблаговременно отрепетировать с ребёнком выход из сложных ситуаций. Малышу нужно объяснить, как разговаривать с воспитателем, просить игрушки у сверстников и отвечать на нападки. Специалист рекомендует хвалить ребёнка за успехи, дать понять: хоть малыш и посещает садик, но он и его родители остаются семьёй.