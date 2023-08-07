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Опубликовано 7 августа 2023, 16:11

Сенатор Деньгин: Отправившись в зону СВО, Соломатин показал пример любви к Родине

Экс-футболист Андрей Соломатин.Обложка © twitter / fcsoloma

Экс-футболист Андрей Соломатин.Обложка © twitter / fcsoloma

Член Совета Федерации Вадим Деньгин высоко оценил решение знаменитого экс-футболиста Андрея Соломатина отправиться в зону СВО. Сенатор назвал этот поступок примером любви к Родине.

"Нужно с уважением отнестись к решению этого человека. Это пример того, как надо любить свою страну. Необходимо беспокоиться за него, пожелать ему здоровья, силы и возможностей, чтобы он дальше помогал и старался обеспечить нам победу", — рассказал сенатор "Газете.ru".

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О том, что знаменитый игрок московских футбольных клубов ЦСКА и "Локомотив" Андрей Соломатин заключил контракт с батальоном "Эспаньола" (Española) и отправился оборонять Артёмовск, стало известно сегодня. Бывший спортсмен, взявший на фронте позывной Солома, записал видеообращение к коллегам по футбольному цеху.

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Александра Вишнякова
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