Сенатор Деньгин: Отправившись в зону СВО, Соломатин показал пример любви к Родине
Экс-футболист Андрей Соломатин.Обложка © twitter / fcsoloma
Член Совета Федерации Вадим Деньгин высоко оценил решение знаменитого экс-футболиста Андрея Соломатина отправиться в зону СВО. Сенатор назвал этот поступок примером любви к Родине.
"Нужно с уважением отнестись к решению этого человека. Это пример того, как надо любить свою страну. Необходимо беспокоиться за него, пожелать ему здоровья, силы и возможностей, чтобы он дальше помогал и старался обеспечить нам победу", — рассказал сенатор "Газете.ru".
О том, что знаменитый игрок московских футбольных клубов ЦСКА и "Локомотив" Андрей Соломатин заключил контракт с батальоном "Эспаньола" (Española) и отправился оборонять Артёмовск, стало известно сегодня. Бывший спортсмен, взявший на фронте позывной Солома, записал видеообращение к коллегам по футбольному цеху.