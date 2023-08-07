Сенатор Деньгин: Отправившись в зону СВО, Соломатин показал пример любви к Родине

"Нужно с уважением отнестись к решению этого человека. Это пример того, как надо любить свою страну. Необходимо беспокоиться за него, пожелать ему здоровья, силы и возможностей, чтобы он дальше помогал и старался обеспечить нам победу", — рассказал сенатор "Газете.ru".