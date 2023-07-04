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Регион
Опубликовано 4 июля 2023, 07:53
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Бурятский депутат-доброволец рассказал о своём ранении в зоне СВО

Бурятский депутат Намсараев, ушедший добровольцем на СВО, получил боевое ранение

Депутат Намсарай Намсараев ушёл на СВО добровольцем в 2022 году. Фото © Telegram / Народный хурал Бурятии

Депутат Намсарай Намсараев ушёл на СВО добровольцем в 2022 году. Фото © Telegram / Народный хурал Бурятии

Депутат Народного хурала Бурятии Намсарай Намсараев, который записался в добровольцы и ушёл в зону СВО, получил боевое ранение при взрыве мины. Об этом сообщается во вторник, 4 июля, в телеграм-канале заксобрания региона.

Сейчас депутат проходит лечение в госпитале. Своим землякам он передал, что жив-здоров и после восстановления планирует вновь вернуться на передовую. Намсараев также поделился с коллегами-парламентариями подробностями того, как всё произошло.

"Начался бой. Мина попала точно в окоп, я перешёл в другой блиндаж. Прямо передо мной мина взорвалась, меня откинуло. Осколки попали в грудь, зашли под бронежилет, много крови потерял, получил контузию, правое ухо плохо слышит", — рассказал депутат.

Полуфиналист "Лидеров России" вернулся в зону СВО после ранения
Полуфиналист "Лидеров России" вернулся в зону СВО после ранения

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский решил уйти добровольцем в зону СВО. Как заявил чиновник, его решение поддержал и глава Карелии Артур Парфенчиков. Известно, что Любарский вступит в батальон "Ахмат".

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Марина Калегина
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