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Регион
Опубликовано 7 августа 2023, 16:30
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В ФРГ нашли идеальный город для примирения Москвы и Киева

Бургомистр Шпет предложил провести мирные переговоры РФ и Украины в Баден-Бадене

Мирные переговоры между Россией и Украиной нужно провести в немецком Баден-Бадене из-за его "русской истории", заявил бургомистр города Дитмар Шпет в беседе с изданием Badische Neueste Nachrichten.

"Баден-Баден ещё не получал официальных запросов. Но наш город хотел бы принять у себя такую встречу и располагал бы необходимой для этого логистикой", — рассказал градоначальник.

Шпет добавил, что успехов в переговорах между лидерами стран пока что не видно, а Баден традиционно считают местом для мирных встреч с "богатой русской историей". Чиновник намерен до начала сентября направить соответствующее предложение письмом федеральному канцлеру и федеральному министру иностранных дел Германии. Также он упомянул о планах провести и другую мирную инициативу, которая призовёт к миру на Украине, сообща с остальными бургомистрами немецких городов.

На переговорах в Джидде "мирный план" Зеленского оказался непопулярен
На переговорах в Джидде "мирный план" Зеленского оказался непопулярен

Вчера стало известно, что альтернативный план по дипломатическому разрешению конфликта на Украине был предложен Саудовской Аравией вместе с "рядом стран" на саммите в Джидде. По имеющейся информации, он предусматривает признание целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало переговоров под наблюдением ООН, а также обмен пленными.

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Юрий Лысенко
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