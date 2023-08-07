Мирные переговоры между Россией и Украиной нужно провести в немецком Баден-Бадене из-за его "русской истории", заявил бургомистр города Дитмар Шпет в беседе с изданием Badische Neueste Nachrichten.

"Баден-Баден ещё не получал официальных запросов. Но наш город хотел бы принять у себя такую встречу и располагал бы необходимой для этого логистикой", — рассказал градоначальник.

Шпет добавил, что успехов в переговорах между лидерами стран пока что не видно, а Баден традиционно считают местом для мирных встреч с "богатой русской историей". Чиновник намерен до начала сентября направить соответствующее предложение письмом федеральному канцлеру и федеральному министру иностранных дел Германии. Также он упомянул о планах провести и другую мирную инициативу, которая призовёт к миру на Украине, сообща с остальными бургомистрами немецких городов.