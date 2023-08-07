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7 августа, 17:32

Водитель грузовика задержан за смертельный таран "газели" с юными футболистами на Кубани

Задержан водитель грузовика, влетевший в автобус с юными футболистами на Кубани

<p>Микроавтобус детской футбольной команды, в который влетел грузовик на трассе Краснодар – Ейск. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/mvd_23/3530?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">23 МВД</a></p>

Микроавтобус детской футбольной команды, в который влетел грузовик на трассе Краснодар – Ейск. Обложка © Telegram / 23 МВД

Водитель грузовика, влетевшего в микроавтобус с детской футбольной командой на трассе Краснодар – Ейск, задержан. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб подросток (ч. 3 ст. 264 УК РФ), задержан 46-летний подозреваемый. С ним продолжается проведение следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", заявили в управлении.

По версии следствия, водитель большегруза в районе станицы Брюховецкой выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение.

Храбрая учительница спасла детей в микроавтобусе, когда водитель потерял сознание

Храбрая учительница спасла детей в микроавтобусе, когда водитель потерял сознание

Как уже сообщал Лайф, в микроавтобусе была детская футбольная команда из Каневской, которая направлялась на соревнования в Краснодар. В результате один подросток умер, ещё двое ребят пострадали.

Андрей Бражников
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