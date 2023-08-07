Водитель грузовика задержан за смертельный таран "газели" с юными футболистами на Кубани

Водитель грузовика, влетевшего в микроавтобус с детской футбольной командой на трассе Краснодар – Ейск, задержан. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб подросток (ч. 3 ст. 264 УК РФ), задержан 46-летний подозреваемый. С ним продолжается проведение следственных действий. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в управлении.

По версии следствия, водитель большегруза в районе станицы Брюховецкой выехал на встречную полосу, в результате чего и произошло столкновение.