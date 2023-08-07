Умер режиссёр Уильям Фридкин, снявший "12 разгневанных мужчин" и "Экзорциста"
THR: На 88-м году жизни умер режиссёр "Изгоняющего дьявола" Уильям Фридкин
Уильям Фридкин. Фото © Getty Images / Rosdiana Ciaravolo
На 88-м году жизни скончался американский кинорежиссёр и сценарист Уильям Фридкин, снявший культовый для жанра хоррор фильм "Изгоняющий дьявола" ("Экзорцист") 1973 года. О происшествии сообщил журнал The Hollywood Reporter.
Вдова режиссёра Шерри Лансинг рассказала журналистам, что её супруг умер 7 августа в Лос-Анджелесе. Детали случившегося не разглашаются.
Фридкин дважды удостоился вручения премии "Золотой глобус". В России наиболее хорошо помнят его картины "Французский связной" 1971 года, завоевавший "Оскар" в номинации за лучшую режиссуру, "Бумажная луна" 1973 года и "12 разгневанных мужчин" 1997 года.
Также сегодня стало известно о смерти 86-летнего художника-иллюстратора книг для детей Николая Устинова. За свою яркую жизнь он успел поработать над несколькими сотнями книг, издававшимися в России, Германии, Японии, Италии и Южной Корее.