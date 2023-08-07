Умер режиссёр Уильям Фридкин, снявший "12 разгневанных мужчин" и "Экзорциста"

На 88-м году жизни скончался американский кинорежиссёр и сценарист Уильям Фридкин, снявший культовый для жанра хоррор фильм "Изгоняющий дьявола" ("Экзорцист") 1973 года. О происшествии сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Вдова режиссёра Шерри Лансинг рассказала журналистам, что её супруг умер 7 августа в Лос-Анджелесе. Детали случившегося не разглашаются.

Фридкин дважды удостоился вручения премии "Золотой глобус". В России наиболее хорошо помнят его картины "Французский связной" 1971 года, завоевавший "Оскар" в номинации за лучшую режиссуру, "Бумажная луна" 1973 года и "12 разгневанных мужчин" 1997 года.