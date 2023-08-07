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7 августа, 18:55

К затонувшему в Средиземноморье кораблю III века до н.э. начнут водить экскурсии

Египет организует туристические экскурсии к затонувшему кораблю III века до н.э.

<p>Дайверы. Фото © Vlad Tchompalov для Unsplash</p>

Дайверы. Фото © Vlad Tchompalov для Unsplash

Власти Египта решили организовать экскурсии к обнаруженному на дне Средиземного моря кораблю III века до нашей эры. Такое заявление сделал глава центрального управления подводных древностей при Министерстве туризма и древностей страны Ислам Салим.

Судно со старинными кувшинами водолазы обнаружили неподалеку от Эль-Аламейна в минувшую среду. По словам Салима, египетское законодательство требует оставлять подводные находки на своих местах. В первую очередь к кораблю будут отправлены исследователи, которых позже заменят туристы.

"После завершения процесса обследования и изучения к месту обнаружения будут проводиться экскурсии на подводных лодках со стеклянным дном", — подчеркнул Салим в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Лайф сообщал о загадочной находке на дне Средиземного моря. Речь идёт о вымощенной каменными плитами дороге, возраст которой оценивается в тысячи лет.

Илья Пушкарев
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