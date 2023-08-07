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7 августа, 18:44

Россиянин превратил свой пикап в плавучий пирс ради прыжков в Чёрное море

В Новороссийске мужчина сделал из своей машины пирс для прыжков в море

Житель Новороссийска соорудил на пляже самодельный пирс для прыжков в воду, загнав в морские волны собственный пикап. Видео происшествия опубликовал SHOT.

Пирс из пикапа на пляже Новороссийска. Видео © t.me / SHOT

Для того чтобы вытащить "плавучий пирс" на берег, потребовались грузовики. С беспечным автовладельцем теперь работают сотрудники полиции.

А на пляже под Липецком двое мужчин избили беременную женщину и двух 13-летних подростков, у одного из которых лейкемия. Он находится в тяжёлом состоянии, у остальных пострадавших сотрясение мозга и множественные ушибы мягких тканей.

Больше не зелёное?: В Одессе снова разрешат купаться в Чёрном море

Больше не зелёное?: В Одессе снова разрешат купаться в Чёрном море

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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