Россиянин превратил свой пикап в плавучий пирс ради прыжков в Чёрное море

Житель Новороссийска соорудил на пляже самодельный пирс для прыжков в воду, загнав в морские волны собственный пикап. Видео происшествия опубликовал SHOT .

Для того чтобы вытащить "плавучий пирс" на берег, потребовались грузовики. С беспечным автовладельцем теперь работают сотрудники полиции.

А на пляже под Липецком двое мужчин избили беременную женщину и двух 13-летних подростков, у одного из которых лейкемия. Он находится в тяжёлом состоянии, у остальных пострадавших сотрясение мозга и множественные ушибы мягких тканей.