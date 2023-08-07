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7 августа, 17:42

Больше не зелёное?: В Одессе снова разрешат купаться в Чёрном море

Власти Одесской области распорядились открыть пляжи для отдыхающих

Пляжи Одессы и области откроют для посещения, отдыхающим разрешат купаться в "очистившемся" море. Такое распоряжение отдал руководитель администрации региона Олег Кипер.

"Открываем море к бархатному сезону. <…> Подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи", сообщил он в своём телеграм-канале, добавив, что сотрудники местных администраций закончат подготовку пляжей и направят отчёты об этом в область до 10 августа.

Пляжи планируют обезопасить для отдыхающих с помощью защитных сетей, которые предотвратят попадание мин в зону купания. Кроме того, будут оборудованы позиции для спасателей, громкоговорители, укрытия и буйки. По мнению Кипера, качество воды Чёрного моря устаканилось и теперь соответствует санитарным нормам.

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Напомним, море в Одессе окрасилось в зелёный цвет после разрушения ВСУ Каховской ГЭС в Херсонской области. Власти тогда закрыли пляжи, а украинцев пытались убедить соблюдать ограничения. На улицах даже разместили специальные билборды.

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Freepik

Юрий Лысенко
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