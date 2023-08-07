Больше не зелёное?: В Одессе снова разрешат купаться в Чёрном море

Пляжи Одессы и области откроют для посещения, отдыхающим разрешат купаться в "очистившемся" море. Такое распоряжение отдал руководитель администрации региона Олег Кипер.

"Открываем море к бархатному сезону. <…> Подписал распоряжение о подготовке доступа людей на пляжи", — сообщил он в своём телеграм-канале, добавив, что сотрудники местных администраций закончат подготовку пляжей и направят отчёты об этом в область до 10 августа.