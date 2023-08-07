Захарова разоблачила врунов в Госдепе после лжи о России и приказах Зеленскому

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Госдепартамент США в неискренности. Так она прокомментировала слова официального представителя ведомства Мэттью Миллера о том, что "Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире".

"Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022-го, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а всё равно обвиняют Россию", — написала Захарова.

Она, однако, допустила, что глава пресс-службы Госдепа "не следит за выступлениями руководителя своего же ведомства". Если же он всё-таки решит ознакомиться с заявлениями Блинкена от апреля 2023 года, то увидит, что "дал или в штангу, или дрозда".