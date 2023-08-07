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7 августа, 19:00

Захарова разоблачила врунов в Госдепе после лжи о России и приказах Зеленскому

Мария Захарова: Госдепартамент врёт об отказе России от диалога по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Госдепартамент США в неискренности. Так она прокомментировала слова официального представителя ведомства Мэттью Миллера о том, что "Россия отказалась вступать в содержательный диалог о мире".

"Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022-го, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022-го, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а всё равно обвиняют Россию", — написала Захарова.

Назван полный список стран – участниц переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Назван полный список стран – участниц переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Она, однако, допустила, что глава пресс-службы Госдепа "не следит за выступлениями руководителя своего же ведомства". Если же он всё-таки решит ознакомиться с заявлениями Блинкена от апреля 2023 года, то увидит, что "дал или в штангу, или дрозда".

А ранее в ФРГ нашли идеальный город для примирения Москвы и Киева. Бургомистр Баден-Бадена Дитмар Шпет отметил, что успехов в переговорах между лидерами стран пока не видно, а этот город традиционно считают местом для мирных встреч с "богатой русской историей".

Обложка ©

t.me / MID_Russia

Лариса Сафронова
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