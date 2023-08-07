В лагере им. С. Чекалина под Тулой 31 человек заразился золотистым стафилококком
В лагере имени С. Чекалина в Тульской области 29 детей и двое взрослых заразились золотистым стафилококком. Такие результаты показало санитарно-эпидемиологическое расследование Управления Роспотребнадзора.
"Передача инфекции произошла из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке оздоровительного учреждения", — говорится в записи ведомства.
Золотистый стафилококк был обнаружен у повара, заразившихся детей, а также в готовых блюдах. В смывах со столовых приборов и стола на пищеблоке найдены бактерии группы кишечной палочки.
Работа организатора питания ООО "Вектор" на данный момент приостановлена. В отношении ответственных лиц лагеря заведены дела об административном правонарушении. Также выдано предписание об устранении обнаруженных нарушений. Следственный комитет тем временем расследует уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества.
Ранее россиянам объяснили, как защититься от заражения стафилококком. По словам дерматовенеролога Марины Савкиной, обнаружить инфекцию можно на коже или в носовых ходах каждого третьего человека, но многие являются просто её носителями.