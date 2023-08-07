В лагере им. С. Чекалина под Тулой 31 человек заразился золотистым стафилококком

В лагере имени С. Чекалина в Тульской области 29 детей и двое взрослых заразились золотистым стафилококком. Такие результаты показало санитарно-эпидемиологическое расследование Управления Роспотребнадзора.

"Передача инфекции произошла из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований на пищеблоке оздоровительного учреждения", — говорится в записи ведомства.

Золотистый стафилококк был обнаружен у повара, заразившихся детей, а также в готовых блюдах. В смывах со столовых приборов и стола на пищеблоке найдены бактерии группы кишечной палочки.

Работа организатора питания ООО "Вектор" на данный момент приостановлена. В отношении ответственных лиц лагеря заведены дела об административном правонарушении. Также выдано предписание об устранении обнаруженных нарушений. Следственный комитет тем временем расследует уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества.