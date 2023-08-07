Российских тяжелоатлетов не допустили до участия в чемпионате мира

Исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) не допустил спортсменов из России до участия в чемпионате мира 2023 года, который пройдёт с 4-го по 17 сентября в саудовском Эр-Рияде. Об этом информирует пресс-служба IWF.

При этом исполком утвердил делегацию из 12 спортсменов, семи человек обслуживающего персонала и одного технического судьи в качестве нейтральных атлетов. Все они имеют белорусские паспорта.

ЧМ является обязательным для получения квалификации на Олимпийские игры, однако в релизе утверждается, что спортсмены имеют право просить об освобождении от соревнований "при наличии исключительных обстоятельств".