World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры

Конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) согласовал процедуру возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе. Об этом говорится в сообщении организации на её официальном сайте.

Чтобы "определить нейтральность" участников, конгресс будет запрашивать у федераций стрельбы из лука России и Белоруссии персональные данные о спортсменах и официальных лицах. На их основе независимый орган проведёт расследование и решит, допускать ли лучников до соревнований.