World Archery утвердила процесс возвращения российских лучников на турниры
Конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) согласовал процедуру возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе. Об этом говорится в сообщении организации на её официальном сайте.
Чтобы "определить нейтральность" участников, конгресс будет запрашивать у федераций стрельбы из лука России и Белоруссии персональные данные о спортсменах и официальных лицах. На их основе независимый орган проведёт расследование и решит, допускать ли лучников до соревнований.
Контролировать процесс будет независимая комиссия. Однако представители ЦСКА или "Динамо" считаться "нейтральными лицами" не будут, уточняется в заявлении World Archery. Процесс возвращения начнётся после официального согласия со стороны национальных федераций.
Напомним, что лишь спустя год с начала проведения СВО Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе. В участии отказывают тем, кто открыто поддерживал спецоперацию, и представителям силовых ведомств. Однако позже МОК решил не приглашать Россию на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал такое решение дискриминацией и нарушением принципов олимпизма. Он уверен, что российские спортсмены не будут подписывать декларации об осуждении СВО ради допуска до турниров.
Getty Images / Dean Alberga / World Archery Federation