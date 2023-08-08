Швейцарский голкипер помог "Баварии" стать чемпионом и ушёл в "Интер"
Голкипер Ян Зоммер перешёл из "Баварии" в "Интер"
Ян Зоммер стал игроком "Интера". Обложка © inter.it
Швейцарский вратарь Ян Зоммер перешёл из "Баварии" в "Интер". О трансфере игрока сообщили пресс-службы команд.
34-летний голкипер подписал контракт на три года. По некоторым данным, сумма перехода составила шесть миллионов евро.
Зоммер присоединился к мюнхенскому клубу в середине прошлого сезона, став заменой сломавшему ногу в отпуске Мануэлю Нойеру. Он провёл 19 матчей в Бундеслиге и помог клубу стать чемпионом Германии.
Напомним, в июле "Интер" продал голкипера Андре Онану в "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне камерунец провёл 41 матч во всех турнирах, пропустив 36 мячей и 19 раз отыграв "на ноль".