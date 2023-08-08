Швейцарский голкипер помог "Баварии" стать чемпионом и ушёл в "Интер"

Швейцарский вратарь Ян Зоммер перешёл из "Баварии" в "Интер". О трансфере игрока сообщили пресс-службы команд.

34-летний голкипер подписал контракт на три года. По некоторым данным, сумма перехода составила шесть миллионов евро.

Зоммер присоединился к мюнхенскому клубу в середине прошлого сезона, став заменой сломавшему ногу в отпуске Мануэлю Нойеру. Он провёл 19 матчей в Бундеслиге и помог клубу стать чемпионом Германии.