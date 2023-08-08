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7 августа, 21:09

Швейцарский голкипер помог "Баварии" стать чемпионом и ушёл в "Интер"

Голкипер Ян Зоммер перешёл из "Баварии" в "Интер"

<p>Ян Зоммер стал игроком "Интера". Обложка © <a href="https://www.inter.it/it/notizie/yann-sommer-annuncio-nuovo-giocatore-inter" target="_blank" rel="noopener noreferrer">inter.it</a></p>

Ян Зоммер стал игроком "Интера". Обложка © inter.it

Швейцарский вратарь Ян Зоммер перешёл из "Баварии" в "Интер". О трансфере игрока сообщили пресс-службы команд.

34-летний голкипер подписал контракт на три года. По некоторым данным, сумма перехода составила шесть миллионов евро.

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Зоммер присоединился к мюнхенскому клубу в середине прошлого сезона, став заменой сломавшему ногу в отпуске Мануэлю Нойеру. Он провёл 19 матчей в Бундеслиге и помог клубу стать чемпионом Германии.

Напомним, в июле "Интер" продал голкипера Андре Онану в "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне камерунец провёл 41 матч во всех турнирах, пропустив 36 мячей и 19 раз отыграв "на ноль".

Артур Лапсаков
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