"Вот и всё, ребята": Легендарный Буффон официально завершил карьеру в 45 лет

Знаменитый итальянский футбольный вратарь Джанлуиджи Буффон, как и сообщалось ранее, принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он заявил на своей странице в Instagram*.

"Вот и всё, ребята. Вы дали мне всё, я дал вам все. Мы сделали это вместе", — написал Буффон.

Джанлуиджи Буффон — один из лучших вратарей в истории мирового футбола. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира 2006 года и стал вице-чемпионом Европы-2012. На клубном уровне Джиджи 10 раз выигрывал чемпионат Италии, шесть раз — кубок страны, семь — раз суперкубок. Также Буффон чемпион и обладатель Суперкубка Франции, а также победитель Кубка УЕФА.

Международная федерация футбольной истории и статистики признала Буффона лучшим вратарём XXI века. В Италии голкипер становился лучшим на своей позиции 12 раз, в 2017 году его признали лучшим футболистом в стране. В 2003-м Буффон стал клубным футболистом года по версии УЕФА, а в 2006-м выиграл приз имени Льва Яшина как лучший вратарь чемпионата мира. Также великий итальянец вошёл в список ФИФА 100, составленный Пеле.

Буффон начал карьеру в 1995 году в Парме и выступал за неё до 2001 года, когда перешёл в "Ювентус". От "Старой синьоры" Джиджи ушёл только в 2018-м — к ПСЖ, однако ненадолго, уже в 2019 Буффон снова стал игроком "Юве". Но завершил свою карьеру Джаинлуиджи именно там, где её начал — в "Парме", куда вернулся в 2021 году.

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