В Тверской области проверяют информацию о девушках, танцевавших в часовне

В Осташкове Тверской области проводится проверка сообщений о неподобающем поведении девушек-подростков в часовне Ксении Петербургской. Об этом информируют региональная прокуратура и управление След ст венного комитета .

В Сети распространилось видео, на котором девочка, зашедшая в храм, делает несколько танцевальных движений, а затем изображает намаз — мусульманскую молитву.

Прокуратура намерена дать оценку действиям законных представителей подростка, а также органов системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних во время каникул. Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

А ранее россиянам объяснили, можно ли снимать на видео крещение ребёнка. Священнослужитель Николай Савченко отметил, что прямого запрета на видеосъёмку крещения в православии нет, но к самому таинству нужно относиться с благоговением и почтением и при видеосъёмке в храме не следует вставать спиной к алтарю.