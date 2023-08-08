В Тверской области проверяют информацию о девушках, танцевавших в часовне
В Осташкове Тверской области проводится проверка сообщений о неподобающем поведении девушек-подростков в часовне Ксении Петербургской. Об этом информируют региональная прокуратура и управление Следственного комитета.
В Тверской области проверяют сообщения о неуместном поведении девушек в храме. Видео © VK / "ТИА Новости Твери и Тверской области"
В Сети распространилось видео, на котором девочка, зашедшая в храм, делает несколько танцевальных движений, а затем изображает намаз — мусульманскую молитву.
Прокуратура намерена дать оценку действиям законных представителей подростка, а также органов системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних во время каникул. Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
А ранее россиянам объяснили, можно ли снимать на видео крещение ребёнка. Священнослужитель Николай Савченко отметил, что прямого запрета на видеосъёмку крещения в православии нет, но к самому таинству нужно относиться с благоговением и почтением и при видеосъёмке в храме не следует вставать спиной к алтарю.
Кадр из видео VK / "ТИА Новости Твери и Тверской области"