Врач дала рекомендации, что делать при ожоге борщевиком

Контакт с борщевиком коварен тем, что реакция на него очень индивидуальна. Наиболее опасен он для детей и людей, склонных к аллергии. Также последствия сильно зависят от погодных условий. О профилактике и первой помощи пострадавшим от этого растения "Газете.ru" рассказала врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.

"Сок борщевика содержит токсин фуранокумарин, который при попадании на кожу резко повышает её чувствительность к ультрафиолетовому излучению, вызывая повреждение кожи, схожее с термическим поражением, — фитофотодерматит", — пояснила она, предупредив, что после ожога борщевиком первые проявления поражения кожи в виде покраснения, пузырей появляются не сразу, поэтому нужно избегать солнечных лучей в течение двух дней.

Место ожога следует промыть тёплой водой с мылом и закрыть смоченной антисептическим раствором стерильной салфеткой. Если пострадало лицо, врач рекомендует нанести солнцезащитный крем с высокой степенью защиты (SPF 30–50). Для уменьшения воспаления и зуда можно использовать местные или системные антигистаминные препараты. А если реакция сильная — появился отёк и волдыри, нужно срочно обратиться к врачу.