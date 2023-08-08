Врач дала рекомендации, что делать при ожоге борщевиком
Врач Филёва: Реакция на ожог борщевика сильно зависит от погодных условий
Борщевик. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Контакт с борщевиком коварен тем, что реакция на него очень индивидуальна. Наиболее опасен он для детей и людей, склонных к аллергии. Также последствия сильно зависят от погодных условий. О профилактике и первой помощи пострадавшим от этого растения "Газете.ru" рассказала врач-дерматовенеролог, эксперт Лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.
"Сок борщевика содержит токсин фуранокумарин, который при попадании на кожу резко повышает её чувствительность к ультрафиолетовому излучению, вызывая повреждение кожи, схожее с термическим поражением, — фитофотодерматит", — пояснила она, предупредив, что после ожога борщевиком первые проявления поражения кожи в виде покраснения, пузырей появляются не сразу, поэтому нужно избегать солнечных лучей в течение двух дней.
Место ожога следует промыть тёплой водой с мылом и закрыть смоченной антисептическим раствором стерильной салфеткой. Если пострадало лицо, врач рекомендует нанести солнцезащитный крем с высокой степенью защиты (SPF 30–50). Для уменьшения воспаления и зуда можно использовать местные или системные антигистаминные препараты. А если реакция сильная — появился отёк и волдыри, нужно срочно обратиться к врачу.
А ранее в Госдуме объяснили, как наказать соседа по даче, которому наплевать на борщевик. По словам Никиты Чаплина, иногда такие дела даже доходят до суда. Что касается штрафов, то владельцу участка придётся отдать до пяти тысяч рублей, а председателю СНТ — до 50 тысяч.