Регион

Уведомления отключены

8 августа, 02:32

Семейным парам в России могут начать компенсировать треть расходов на съём жилья

"Известия": Российским семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

Супруги любого возраста, живущие в официальном браке более трёх лет, смогут получать субсидию на аренду жилья. Письмо с такой инициативой крупных риелторских компаний поступило в Правительство РФ, сообщили газете "Известия" в пресс-службе кабмина.

Предполагается, что размер субсидии составит 30%. Компенсация расходов на съёмное жильё будет происходить за счёт возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья, говорится в обращении федеральной компании "Этажи", с которым ознакомилось издание.

В России предложили поощрять за хорошее отцовство бесплатным техосмотром и абонементом в спортзал

В России предложили поощрять за хорошее отцовство бесплатным техосмотром и абонементом в спортзал

Аналитик Народного фронта Павел Склянчук в беседе с газетой пояснил, что данная мера послужит стимулированию рождаемости, потому что молодые семьи смогут съехать от родителей и снять жильё ближе к месту работы. Также уменьшение расходов на аренду поспособствует накоплению первоначального ипотечного взноса, что повысит спрос на новое жильё.

А ранее в России предложили учитывать все льготы собственника при начислении земельного налога. На сегодняшний день от налогообложения можно освободить лишь часть земельного участка — 600 кв. м, и то только если собственник относится к одной из льготных категорий.

Обложка ©

Freepik

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Недвижимость
  • Общество
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров