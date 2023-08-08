Семейным парам в России могут начать компенсировать треть расходов на съём жилья
"Известия": Российским семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья
Супруги любого возраста, живущие в официальном браке более трёх лет, смогут получать субсидию на аренду жилья. Письмо с такой инициативой крупных риелторских компаний поступило в Правительство РФ, сообщили газете "Известия" в пресс-службе кабмина.
Предполагается, что размер субсидии составит 30%. Компенсация расходов на съёмное жильё будет происходить за счёт возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья, говорится в обращении федеральной компании "Этажи", с которым ознакомилось издание.
Аналитик Народного фронта Павел Склянчук в беседе с газетой пояснил, что данная мера послужит стимулированию рождаемости, потому что молодые семьи смогут съехать от родителей и снять жильё ближе к месту работы. Также уменьшение расходов на аренду поспособствует накоплению первоначального ипотечного взноса, что повысит спрос на новое жильё.
А ранее в России предложили учитывать все льготы собственника при начислении земельного налога. На сегодняшний день от налогообложения можно освободить лишь часть земельного участка — 600 кв. м, и то только если собственник относится к одной из льготных категорий.
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