Товарооборот России и Китая вырос с начала года более чем на треть

Товарооборот России и Китая с начала 2023 года по июль вырос на 36,5% и составил 134,1 миллиарда долларов. Такие данные привело Главное таможенное управление КНР.

Экспорт из Китая в РФ за семь месяцев вырос на 73,4% и достиг 62,54 миллиарда долларов. В то же время поставки в обратную сторону увеличились на 15,1% — до 71,55 миллиарда.

В июле объём торговли двух стран достиг 19,48 миллиарда долларов, уменьшившись по сравнению с первым месяцем лета на 6,4%.