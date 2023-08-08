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8 августа, 04:11

Товарооборот России и Китая вырос с начала года более чем на треть

Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 36,5% и составил $134 млрд

Товарооборот России и Китая с начала 2023 года по июль вырос на 36,5% и составил 134,1 миллиарда долларов. Такие данные привело Главное таможенное управление КНР.

Экспорт из Китая в РФ за семь месяцев вырос на 73,4% и достиг 62,54 миллиарда долларов. В то же время поставки в обратную сторону увеличились на 15,1% — до 71,55 миллиарда.

В Москве начали выдавать визы в материковый Китай, Гонконг и Макао

В Москве начали выдавать визы в материковый Китай, Гонконг и Макао

В июле объём торговли двух стран достиг 19,48 миллиарда долларов, уменьшившись по сравнению с первым месяцем лета на 6,4%.

Ранее Лайф писал, что Китай с 1 сентября введёт контроль за экспортом оборудования, связанного с БПЛА. Решение обусловлено рисками того, что гражданские дроны с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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