В Приморье вывезли на материк всех застрявших на острове Аскольд детей

Всех участников выезда на остров Аскольд в заливе Петра Великого в Приморском крае, застрявших там из-за непогоды, доставили утром 8 августа в посёлок Дунай на материке. Об этом сообщает краевая прокуратура.

"В настоящее время все участники выезда на остров Аскольд доставлены в посёлок городского типа Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам", — информирует ведомство в телеграм-канале.