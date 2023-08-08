В Приморье вывезли на материк всех застрявших на острове Аскольд детей
Всех участников выезда на остров Аскольд в заливе Петра Великого в Приморском крае, застрявших там из-за непогоды, доставили утром 8 августа в посёлок Дунай на материке. Об этом сообщает краевая прокуратура.
"В настоящее время все участники выезда на остров Аскольд доставлены в посёлок городского типа Дунай во взаимодействии с МЧС России по Приморскому краю и Государственной инспекцией по маломерным судам", — информирует ведомство в телеграм-канале.
Напомним, ребята участвовали в молодёжном слёте, который закончился 5 августа, однако выбраться с острова участникам мешала плохая погода. Пока дети ждали спасателей, они жили в щитовых тёплых домиках, которые выдерживают шторм.
Telegram / Прокуратура Приморского края