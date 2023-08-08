В Крыму раскрыли, почему Зеленский так боится заморозки конфликта
Крымский политик Константинов: Зеленский отверг переговоры из-за грозящей ему катастрофы
Украина не соглашается на переговоры с Россией или заморозку конфликта, так как это грозит режиму президента страны Владимира Зеленского и лично ему катастрофой. Об этом РИА "Новости" рассказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.
По его словам, отказ советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка от "компромиссов" странен, так как Россия не предлагала ничего подобного. Причём даже для Киева должно быть очевидно, что после провала контрнаступления ВСУ заморозка конфликта для Киева — "едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу".
"Почему же они в такой истерической манере отвергают этот путь? Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им", — добавил Константинов.
Политик пояснил, что киевский режим существует только до тех пор, пока продолжаются боевые действия, страны Запада всячески это спонсируют, а счета украинской элиты постоянно наполняются средствами. Любая же заморозка, указал он, запустит процесс "разморозки" сознания самих граждан Незалежной, которые начнут задавать власти неудобные вопросы.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил согласие Украины на "компромиссы" в вопросе мира с Россией и назвал "мирный план" Владимира Зеленского единственной возможной основой для урегулирования. По его словам, ВС РФ должны выйти за границы Незалежной по состоянию на 1991 год.
TOMS KALNINS / EPA