Украина не соглашается на переговоры с Россией или заморозку конфликта, так как это грозит режиму президента страны Владимира Зеленского и лично ему катастрофой. Об этом РИА "Новости" рассказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, отказ советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка от "компромиссов" странен, так как Россия не предлагала ничего подобного. Причём даже для Киева должно быть очевидно, что после провала контрнаступления ВСУ заморозка конфликта для Киева — "едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу".

"Почему же они в такой истерической манере отвергают этот путь? Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им", — добавил Константинов.

Политик пояснил, что киевский режим существует только до тех пор, пока продолжаются боевые действия, страны Запада всячески это спонсируют, а счета украинской элиты постоянно наполняются средствами. Любая же заморозка, указал он, запустит процесс "разморозки" сознания самих граждан Незалежной, которые начнут задавать власти неудобные вопросы.