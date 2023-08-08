Россиянам рассказали, в каком случае запах пота может говорить о страшной болезни

Неприятный запах пота может быть проявлением серьёзной болезни. Если он не пропадает даже после принятия душа и смены рациона питания, стоит бить тревогу, предупреждает эндокринолог Зухра Павлова.

"Пот сам по себе не пахнет. Запах появляется из-за бактерий на коже. <...> Помимо недостатка гигиены причиной неприятного запаха могут быть проблемы со здоровьем или ваш рацион", — пояснила медик в своём телеграм-канале.

Так, например, неприятный запах появляется при употреблении кофе или алкоголя. Если добавить в рацион брокколи, цветную капусту, чеснок, лук, карри и тмин, пот будет пахнуть серой, а если переборщить со свёклой, соей и шпинатом — рыбой. При этом дезодоранты созданы для того, чтобы замаскировать неприятный запах, однако устранить его причину они не в силах.

Кстати, раньше такое явление даже помогало врачам определять болезни и ставить диагнозы. Например, запах ацетона или груш может говорить о наличии у человека сахарного диабета. Если пахнет аммиаком — возможна патология почек. Уксусный и кислый запах иногда сопровождает туберкулёз или говорит о нехватке витамина D, запах варёного яичного белка или серы указывает на проблемы с желудком или кишечником, а хлора или свежей рыбы — на возможные заболевания печени.