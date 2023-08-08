Рядом с нефтебазой в Якутии обнаружили ящик, набитый взрывчаткой

Ящик, предположительно, набитый взрывчаткой, нашли недалеко от нефтебазы в Якутии. По данным SHOT, контейнер с надписью "Аммонит" обнаружил один из работников в районе посёлка Нижнеянск у реки Камелек.

Мужчина открывать ящик не рискнул и вызвал на место экстренные службы. Посёлок и нефтебаза находятся далеко от административного центра, сейчас сотрудники пытаются добраться туда на моторной лодке.

Аммонит — взрывчатое вещество промышленного производства, оно обычно используется для подрыва горных пород.