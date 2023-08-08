Регион

Уведомления отключены

8 августа, 06:05

Рядом с нефтебазой в Якутии обнаружили ящик, набитый взрывчаткой

Ящик, предположительно, набитый взрывчаткой, нашли недалеко от нефтебазы в Якутии. По данным SHOT, контейнер с надписью "Аммонит" обнаружил один из работников в районе посёлка Нижнеянск у реки Камелек.

Мужчина открывать ящик не рискнул и вызвал на место экстренные службы. Посёлок и нефтебаза находятся далеко от административного центра, сейчас сотрудники пытаются добраться туда на моторной лодке.

Аммонит — взрывчатое вещество промышленного производства, оно обычно используется для подрыва горных пород.

В Новой Каховке предотвращён теракт: на детской площадке нашли бомбу с поражающими элементами

В Новой Каховке предотвращён теракт: на детской площадке нашли бомбу с поражающими элементами

Ранее Лайф рассказывал, как в Крыму задержали проукраинского агента с внушительным складом взрывчатки прямо у себя дома. 35-летний Николай попался правоохранителям из-за листовок, которые расклеивал в городе по заданию кураторов с Украины. Полицейские решили за ним проследить и взяли по месту жительства. И не зря — в квартире у него были обнаружены тротиловые шашки.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Марина Калегина
  • Новости
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров