Рядом с нефтебазой в Якутии обнаружили ящик, набитый взрывчаткой
Ящик, предположительно, набитый взрывчаткой, нашли недалеко от нефтебазы в Якутии. По данным SHOT, контейнер с надписью "Аммонит" обнаружил один из работников в районе посёлка Нижнеянск у реки Камелек.
Мужчина открывать ящик не рискнул и вызвал на место экстренные службы. Посёлок и нефтебаза находятся далеко от административного центра, сейчас сотрудники пытаются добраться туда на моторной лодке.
Аммонит — взрывчатое вещество промышленного производства, оно обычно используется для подрыва горных пород.
Ранее Лайф рассказывал, как в Крыму задержали проукраинского агента с внушительным складом взрывчатки прямо у себя дома. 35-летний Николай попался правоохранителям из-за листовок, которые расклеивал в городе по заданию кураторов с Украины. Полицейские решили за ним проследить и взяли по месту жительства. И не зря — в квартире у него были обнаружены тротиловые шашки.
Агентство "Москва"