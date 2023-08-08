Жених актрисы Сандры Буллок умер от болезни, как у Стивена Хокинга
57-летний жених Сандры Буллок скончался от амиотрофического склероза
Брайан Рэндалл, Сандра Буллок. Обложка © Getty Images / Jackson Lee / GC Images
Бойфренд известной американской киноактрисы Сандры Буллок — фотограф Брайан Рэндалл — скончался в возрасте 57 лет в результате продолжительной болезни. Об этом сообщает портал PEOPLE со ссылкой на его семью.
По данным издания, последние годы он страдал боковым амиотрофическим склерозом — недуг, с которым люди обычно живут всего от двух до пяти лет. При этом о диагнозе Рэндалл сообщил только самым близким. Кстати, эта же болезнь была и у всемирно известного физика-теоретика Стивена Хокинга.
"С большой печалью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трёхлетней борьбы с БАС", — говорится в сообщении его семьи.
Близкие Брайана также обратились со словами благодарности к медикам, помогавшим ему бороться со страшным недугом, а также медсёстрам, которые зачастую оставались с ним, жертвуя временем с собственными семьями.
С Сандрой Буллок фотограф познакомился ещё в 2015 году. Они объявили о своём романе и открыто встречались на радость папарацци, вот только узаконивать отношения не спешили. При этом кинозвезда называла Рэндалла "любовью всей жизни".
На днях также скончался американский кинорежиссёр и сценарист Уильям Фридкин, снявший культовые хоррор-фильмы. В числе его работ такие кинокартины, как "12 разгневанных мужчин" и "Экзорцист". За карьеру он дважды был удостоен вручения премии "Золотой глобус".