Жених актрисы Сандры Буллок умер от болезни, как у Стивена Хокинга

Бойфренд известной американской киноактрисы Сандры Буллок — фотограф Брайан Рэндалл — скончался в возрасте 57 лет в результате продолжительной болезни. Об этом сообщает портал PEOPLE со ссылкой на его семью.

По данным издания, последние годы он страдал боковым амиотрофическим склерозом — недуг, с которым люди обычно живут всего от двух до пяти лет. При этом о диагнозе Рэндалл сообщил только самым близким. Кстати, эта же болезнь была и у всемирно известного физика-теоретика Стивена Хокинга.

"С большой печалью мы сообщаем, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно скончался после трёхлетней борьбы с БАС", — говорится в сообщении его семьи.

Близкие Брайана также обратились со словами благодарности к медикам, помогавшим ему бороться со страшным недугом, а также медсёстрам, которые зачастую оставались с ним, жертвуя временем с собственными семьями.

С Сандрой Буллок фотограф познакомился ещё в 2015 году. Они объявили о своём романе и открыто встречались на радость папарацци, вот только узаконивать отношения не спешили. При этом кинозвезда называла Рэндалла "любовью всей жизни".