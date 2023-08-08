Популярная в России певица Anna Asti неожиданно решила спеть на украинском
Певица Anna Asti (Анна Дзюба) анонсировала запись песни на украинском языке. По словам артистки, сейчас она думает над тем, какой именно будет композиция.
"Был вопрос, связанный с тем, хочу ли я записать украинскую песню. На самом деле, очень хочу, мы тоже над этим работаем, пока ещё не нашли подходящую песню, потому что мне хочется, чтобы эта песня была такая душа-душа прям невероятная", — написала Дзюба в одной из социальных сетей.
Необычное желание певица связала со своим корнями и любовью к родине — Украине.
Анна Дзюба родилась в украинских Черкассах в 1990 году и ранее была частью дуэта Artik&Asti.
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Лайф рассказывал, как украинские певцы Светлана Лобода и Макс Барских отказались выступать на фестивале в Кишинёве из-за заявленного там Валерия Меладзе. Своё решение артисты аргументировали недостаточно ясной позицией последнего по спецоперации на Украине и его гражданством. Сам Меладзе, впрочем, на мероприятии всё же выступит.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / asti