Инициатива о том, чтобы украинскому народу начать отмечать американский праздника День благодарения (День подяки), может быть обыкновенной рекламной кампанией. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Леонид Савин.

"Если за этой инициативой стоят чьи-то интересы и большие деньги, то безусловно, законопроект будут проталкивать и создавать этот новый искусственный праздник. Потому что любая хорошая рекламная кампания, если проведена с необходимыми ресурсами и охватывает необходимые целевые группы, то она может быть успешной", — пояснил эксперт.

Выборы президента Украины, когда главой государства стал обычный шоумен Владимир Зеленский, показывают, что с украинцами в этом направлении ещё можно работать, ведь этот творческий подход может отбивать большие деньги. Причём не исключено, что за идеей создать новый праздник стоят интересы компаний по продаже мяса птицы, особенно иностранных. Ведь раньше сын главы Белого Дома Хантер Байден зарабатывал на Украине миллионы через Burisma.

Политолог отметил, что с каждым днём новая инициатива будет прокачиваться в украинском обществе, хотя на самом деле история праздника не имеет ничего общего с историей страны. И совершенно непонятно, как сравнить его с украинским народом, который является коренным населением и никуда не приезжал. Тем не менее, по мнению Савина, если кампания будет проведена должным образом, не исключено, что праздник сможет прижиться.

"Ну и, конечно, нужно помнить тему подмены истории, американцы заинтересованы, чтобы переструктурировать идентичность граждан, проживающих в этой стране, заменить старые праздники другими новыми и соответственно возникают такие предложения, как вот это вот нелепое — создать День благодарения", — заключил наш собеседник.