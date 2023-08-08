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8 августа, 08:29

В Брянской области сбит беспилотник типа "крыло"

<p>Обломки беспилотника, сбитого в Брянской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/barakholka32/2358" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НОВОСТИ БРЯНСКА, типичный подслушано</a></p>

Обломки беспилотника, сбитого в Брянской области. Обложка © Telegram / НОВОСТИ БРЯНСКА, типичный подслушано

В Брянской области сбили беспилотник типа "крыло". Об этом сообщает SHOТ. Кадры публикуют местные телеграм-каналы.

Обломки беспилотника, сбитого в Брянской области. Обложка © Telegram / НОВОСТИ БРЯНСКА, типичный подслушано

Обломки беспилотника, сбитого в Брянской области. Обложка © Telegram / НОВОСТИ БРЯНСКА, типичный подслушано

Обломки беспилотника, сбитого в Брянской области. Обложка © Telegram / НОВОСТИ БРЯНСКА, типичный подслушано

Обломки беспилотника, сбитого в Брянской области. Обложка © Telegram / НОВОСТИ БРЯНСКА, типичный подслушано

Накануне дрон обнаружили сотрудники погранслужбы в Севском районе области, который находится совсем недалеко от российской границы. Они передали информацию российским военным, которые успешно поразили цель. БПЛА упал, однако пострадавших и разрушений нет.

ДТП будущего: BMW сбил летящий дрон недалеко от "Москвы-Сити"

ДТП будущего: BMW сбил летящий дрон недалеко от "Москвы-Сити"

Ранее два беспилотника были перехвачены в небе над Курской областью. На один из дронов, которые посадили силами РЭБ, была нанесена символика украинского националистического батальона "Азов"* — чёрный крест.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Николь Вербер
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