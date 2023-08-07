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Регион
Опубликовано 7 августа 2023, 18:01
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Над Курской областью перехвачены два БПЛА, на одном — чёрный крест "Азова"*

Два БПЛА посажены силами РЭБ в Курской области, на одном — символика "Азова"*

Посаженный силами РЭБ в Курской области БПЛА. Фото © t.me / gubernator_46

Посаженный силами РЭБ в Курской области БПЛА. Фото © t.me / gubernator_46

Над Курской областью перехвачены два БПЛА, на один нанесена символика украинского нацбатальона "Азов"* — чёрный крест. Кадры с места событий опубликовал губернатор региона Роман Старовойт.

Посаженный силами РЭБ в Курской области БПЛА. Фото © t.me / gubernator_46

Посаженный силами РЭБ в Курской области БПЛА. Фото © t.me / gubernator_46

"Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка "Азов"* — запрещённой в России террористической организации", — проинформировал глава региона и обратился со словами благодарности к российским военным и пограничникам.

Зеленский, позабыв недавние угрозы, заявил, что Киев не хочет переносить конфликт в Россию
Зеленский, позабыв недавние угрозы, заявил, что Киев не хочет переносить конфликт в Россию

Напомним, несколько дней назад после очередной атаки беспилотников на Москву президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России. Он сказал, что РФ "серьёзно почувствует последствия" этой работы.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Андрей Бражников
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