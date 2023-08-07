Над Курской областью перехвачены два БПЛА, на одном — чёрный крест "Азова"*
Два БПЛА посажены силами РЭБ в Курской области, на одном — символика "Азова"*
Над Курской областью перехвачены два БПЛА, на один нанесена символика украинского нацбатальона "Азов"* — чёрный крест. Кадры с места событий опубликовал губернатор региона Роман Старовойт.
"Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка "Азов"* — запрещённой в России террористической организации", — проинформировал глава региона и обратился со словами благодарности к российским военным и пограничникам.
Напомним, несколько дней назад после очередной атаки беспилотников на Москву президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке новых ударов по территории России. Он сказал, что РФ "серьёзно почувствует последствия" этой работы.
* Запрещённая в России террористическая организация.