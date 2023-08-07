Над Курской областью перехвачены два БПЛА, на одном — чёрный крест "Азова"*

Над Курской областью перехвачены два БПЛА, на один нанесена символика украинского нацбатальона "Азов"* — чёрный крест. Кадры с места событий опубликовал губернатор региона Роман Старовойт.

"Два беспилотника ВСУ сегодня были посажены силами РЭБ в Курской области. На одном из них символика полка "Азов"* — запрещённой в России террористической организации", — проинформировал глава региона и обратился со словами благодарности к российским военным и пограничникам.