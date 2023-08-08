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8 августа, 09:00

Польша возобновила прокачку нефти по повреждённой части трубопровода "Дружба"

Рабочие восстановили повреждённый участок одной из веток трубопровода "Дружба" в Польше, по которому нефть поставляется в Германию. Как сообщила компания-оператор PERN, прокачка топлива возобновлена. На данный момент ответственные службы занимаются очисткой подвергшейся загрязнению территории.

"Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили функциональность повреждённой нитки трубопровода", говорится в опубликованном сообщении.

Названа дата запуска нефтепровода "Дружба" в Германии

Названа дата запуска нефтепровода "Дружба" в Германии

Напомним, об утечке на польском участке "Дружбы" стало известно 6 августа. Прокачка нефти была остановлена. По данным PERN, инцидент не угрожал жизни и здоровью местного населения.

Обложка ©

Getty Images / Omer Messinger

Матвей Константинов
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