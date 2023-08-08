Польша возобновила прокачку нефти по повреждённой части трубопровода "Дружба"
Рабочие восстановили повреждённый участок одной из веток трубопровода "Дружба" в Польше, по которому нефть поставляется в Германию. Как сообщила компания-оператор PERN, прокачка топлива возобновлена. На данный момент ответственные службы занимаются очисткой подвергшейся загрязнению территории.
"Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили функциональность повреждённой нитки трубопровода", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, об утечке на польском участке "Дружбы" стало известно 6 августа. Прокачка нефти была остановлена. По данным PERN, инцидент не угрожал жизни и здоровью местного населения.
Getty Images / Omer Messinger