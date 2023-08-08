В США спрогнозировали свержение Зеленского украинской армией

Ложь, которую произносит президент Украины Владимир Зеленский о "небесном щите", может стать одной из причин военного переворота. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в своём интервью для канала Judging Freedom.

"Каждый день гибнут сотни украинских военнослужащих. Так что же делает Зеленский? Он продолжает выдумывать небылицы. Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его от власти", — рассказал военный аналитик.

Экс-сотрудник ЦРУ предложил обратить внимание на то, как глава Незалежной в обращениях и к украинским гражданам, и к мировому сообществу всё чаще стал расхваливать мощь "небесного щита" ВСУ, который состоит из поставленных Западом систем ПВО и авиации, препятствующих ВС РФ наносить удары по украинским целям. Фактически же ситуация другая: вооружение Украины не может обеспечить надёжную защиту от российских авиаударов, да и самолётов у ВСУ совсем немного. Выходит, что Зеленский просто обманывает всех, пытаясь завоевать поддержку как в своей стране, так и на Западе, сделал вывод Макговерн.

Такие действия могут обернуться самыми трагическими последствиями для нынешней власти Украины. Когда обман станет очевиден, сторонники Зеленского могут пересмотреть своё отношение к лидеру и организовать военный переворот, заключил аналитик.