Человечеству предрекли страшные последствия из-за прогревания мирового океана и воздуха Земли до рекорда

Прошедший июль 2023 года стал самым жарким месяцем за историю метеонаблюдений с 1940 года, средняя температура воздуха и поверхности океана составила 16,95 градуса Цельсия. Об этом сообщила замдиректора европейской службы Copernicus Саманта Бёрджесс.

"В июле мы стали свидетелями новых рекордов температуры воздуха и поверхности океана по всему миру. Эти рекорды несут страшные последствия как для людей, так и для планеты", — сказала она.

Бёрджесс отметила, что среднемесячная температура оказалась на 0,72 градуса выше, чем в среднем за период с 1991 по 2020 год. Предыдущий же рекорд был поставлен в 2019 году, когда метеорологи зафиксировали значение в 16,63 градуса. По её словам, такие изменения в климате несут "катастрофические" последствия для людей и планеты.