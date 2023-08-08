ВС России уничтожили до 110 бойцов ВСУ за сутки на Запорожском направлении

Российские военные за сутки поразили украинскую технику и более сотни бойцов ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, наши смелые ребята уничтожили до 110 украинских военных, танк, пять боевых бронированных машин, три авто, самоходную пушку большой мощности "Пион", орудие "Мста-Б", американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70 и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

Упреждающими активными действиями ВС РФ, ударами авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение подразделениям 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новосёловка Запорожской области, уточнил Конашенков в ходе брифинга.