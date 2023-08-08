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Опубликовано 8 августа 2023, 11:04

ВС России уничтожили до 110 бойцов ВСУ за сутки на Запорожском направлении

Российские военные за сутки поразили украинскую технику и более сотни бойцов ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, наши смелые ребята уничтожили до 110 украинских военных, танк, пять боевых бронированных машин, три авто, самоходную пушку большой мощности "Пион", орудие "Мста-Б", американскую артиллерийскую систему М777, британскую гаубицу FH-70 и польскую самоходную артиллерийскую установку Krab.

Упреждающими активными действиями ВС РФ, ударами авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение подразделениям 44-й артиллерийской, 46-й, 65-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Загорное, Орехов, Малая Токмачка и Новосёловка Запорожской области, уточнил Конашенков в ходе брифинга.

Украинским штурмовым группам дали по зубам на Южно-Донецком направлении
Украинским штурмовым группам дали по зубам на Южно-Донецком направлении

Кстати, ранее штурмовые группы аэромобильной бригады ВСУ предприняли попытку атаковать ВС России на Донецком направлении, однако она оказалась тщетной. Российские военные дали отпор противнику и уничтожили сотни бойцов и кучу вражеской техники.

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Getty Images / Vincenzo Circosta

Николь Вербер
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