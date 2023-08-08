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Опубликовано 8 августа 2023, 11:00

ВС РФ отразили 18 атак на Донецком направлении и уничтожили до 210 бойцов ВСУ

Российские войска за сутки отразили 18 атак украинских штурмовых отрядов на Донецком направлении. Потери противника превысили 200 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Также в районе Курдюмовки и Северска поражена живая сила и техника 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ. В результате за сутки на Донецком направлении уничтожено до 210 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30.

Украинским штурмовым группам дали по зубам на Южно-Донецком направлении
Украинским штурмовым группам дали по зубам на Южно-Донецком направлении

А накануне, 7 августа, подразделения Вооружённых сил России успешно отразили атаку штурмовых групп аэромобильной бригады ВСУ на Донецком направлении. В итоге украинская армия лишилась 135 бойцов, двух танков и американской артиллерийской системы М777.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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