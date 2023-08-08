ВС РФ отразили 18 атак на Донецком направлении и уничтожили до 210 бойцов ВСУ

Российские войска за сутки отразили 18 атак украинских штурмовых отрядов на Донецком направлении. Потери противника превысили 200 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Подразделения Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили 18 атак штурмовых групп 17-й танковой, 23-й, 60-й механизированных, 5-й штурмовой и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Артёмовск, Клещеевка и Зайцево Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Также в районе Курдюмовки и Северска поражена живая сила и техника 28-й и 54-й механизированных бригад ВСУ. В результате за сутки на Донецком направлении уничтожено до 210 украинских военнослужащих, танк, четыре боевые машины пехоты, шесть пикапов и три гаубицы Д-30.