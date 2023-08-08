Узбеков начали будить по утрам мусоровозы с классической музыкой
В Узбекстане начали вывозить мусор под классическую музыку
В Ташкенте, а также Кашкадарьинской и Бухарской областях Таджикистана начали вывозить мусор по новой методике — под классическую музыку. Как рассказали в пресс-службе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики, такое решение было принято из-за постоянных жалоб местных жителей на работу техники по утрам, которая оповещала о своём прибытии сигналом.
Мусоровоз, исполняющий классическую музыку в Узбекистане. Видео © Telegram / Министерство экологии
"По инициативе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата было принято решение вывозить бытовые отходы не сигнальным методом, а под звуки классической музыки", — говорится в опубликованном сообщении.
В настоящий момент необычные мусоровозы работают в тестовом режиме. На каждый из вышеназванных регионов выделено по одной единице техники. В случае успеха метод будет внедрён по всему Узбекистану.
А полиция Самаркандской области Узбекистана попросила молодожёнов отказаться от традиции денежного "дождя", когда возлюбленных осыпают деньгами. Там аргументировали это тем, что неэтично топтаться на государственных символах.
Telegram / Министерство экологии