Подсчитана смертельная доза водки

Если выпить литр алкоголя за час, можно впасть в кому. Об этом рассказал Лайфу преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

"Этиловый спирт, попавший в организм в дозе до 120 миллиграммов, обезвреживается в печени. Доза алкоголя, содержание этанола в которой превышает это значение, проходит печёночный фильтр нетронутой, начинает циркулировать в крови и накапливаться в тканях", — пояснил он.

Смертельным для человека может стать распитие литра водки в течение одного часа, когда концентрация этанола в крови достигает пяти-шести граммов на литр крови, продолжил медик. По его словам, при большой дозе алкоголя падает температура тела, замедляется дыхание, учащается пульс, также наблюдаются спутанное сознание, несвязная речь, могут начаться галлюцинации, эпилептические припадки.

Человек даже не способен нормально передвигаться и реагировать на происходящее вокруг него, и всё это в итоге может закончиться комой, отметил Умнов. Если вы заметили подобные симптомы у знакомого, то срочно промойте пострадавшему желудок содовым раствором: одна чайная ложка соды на литр воды.

"Затем дайте ему выпить не менее 20 таблеток активированного угля. Обязательно горячий сладкий чай. Глюкоза даст питание клеткам мозга, а чай согреет. Уложите человека на бок, следите, чтобы он не захлебнулся рвотой", — заключил собеседник Лайфа.