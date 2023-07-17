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17 июля, 10:37

Врач рассказала, в каком случае можно облысеть из-за алкоголя

Трихолог Курская: Регулярное употребление алкоголя грозит облысением

Иногда сотрудники салонов красоты предлагают клиенту бокал игристого или другого спиртного напитка. Кто-то считает это показателем высшего класса и способом немного расслабиться. Но так ли безопасен алкоголь для здоровья и блеска волос? Подробнее об этом рассказала читателям Лайфа врач-косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская.

Врач-косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская. Фото предоставлено Лайфу

Врач-косметолог, трихолог, кандидат медицинских наук Анастасия Курская. Фото предоставлено Лайфу

По словам специалиста, любой спиртной напиток метаболизируется в печени. Продукты его распада — кетоны — при попадании в организм начинают активно циркулировать по кровостоку, попадают в каждую клетку, орган и ткань, в том числе и в корень волоса. Причём при умеренном и редком употреблении алкоголь не сильно влияет на выпадение и истончение прядей. Гораздо опаснее систематическое распитие.

"Организм будет испытывать сильный стресс и всё время находиться под токсическим воздействием продуктов распада этанола. Это может негативно скажется на питании волоса и росте", — предупредила специалист.

Трихолог перечислил главные причины появления секущихся волос

Трихолог перечислил главные причины появления секущихся волос

Курская напомнила, что на любой стадии алкоголизма происходит обезвоживание, которое в том числе проявляется истощением и хрупкостью волос, а это только ускоряет выпадение локонов. По той же причине возникает перхоть и зуд кожи головы. Вместе с тем алкоголь вызывает резкие скачки глюкозы в крови, в результате чего нарушается питание волосяной луковицы.

К тому же регулярное распития алкоголя ухудшает качество сна, что напрямую влияет на уровень стресса. А тревожность, усталость и раздражение вкупе со спиртным ускоряют выпадение волос, это же увеличивает риск развития серьёзной формы облысения. Кроме того, при таких условиях у человека плохо усваиваются поступающие вещества, ведь в алкоголе много пустых калорий и сахара, а вот пищевой ценности мало. К тому же человек может не испытывать чувство голода, при этом печень будет с удвоенной силой перерабатывать полученные продукты, объяснила трихолог. У некоторых людей из-за потребления алкоголя развивается недоедание, ведь их организм не насыщается витаминами, белками, жирами и углеводами. Это приводит к выпадению волос и ухудшению состояния кожи головы.

Трихолог перечислил главные причины появления секущихся волос

Трихолог перечислил главные причины появления секущихся волос

"При выявлении взаимосвязи между выпадением волос и употреблением алкоголя, лучше отказаться от спиртных напитков на длительное время. В этот период стоит заняться детоксикацией организма. По рекомендациям врача сдайте анализы, чтобы определить, каких микроэлементов не хватает", — посоветовала врач.

При этом Курская советует следует придерживаться сбалансированного питания и базовых правил здорового образа жизни, чтобы сохранить рост волос и улучшить состояние. В идеале следует полностью отказаться от алкоголя, но есть подтверждённый факт, что при употреблении одного бокала красного вина вырабатывается антиоксидантная защита, которая благоприятно влияет на организм и волосы. Этот напиток расширяет капилляры, улучшает кровообращение в мелких сосудах, благодаря чему можно даже улучшить рост прядей. Но важно помнить, что это сработает только при нечастом употреблении качественного красного вина.

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"Токсическое действие спирта в объёме одного бокала вина, минимально. Печень здорового человека способна инактивировать такую без вреда здоровью", — заключила Курская.

Ранее трихолог Людмила Егжина поделилась хитростями, которые помогут при "волосяном ожирении". По её словам, в первую очередь нужно нормализовать себорегуляцию сальных желёз, из-за которые и появляется такая проблема. И чтобы с ней справиться следует делать кислотные пилинги.

Обложка ©

Freepik

Ольга Годуненко
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