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8 августа, 11:51

"Порция любви и чесания за ушком": В Эрмитаже рассказали, как поздравят своих котов

В Эрмитаже пообещали почесать своих котов за ушком в честь их Всемирного дня

<p>Эрмитажный кот. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermitage_cat.jpeg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / ewwl</p>

Эрмитажный кот. Фото © Wikipedia / ewwl

Сотрудники Эрмитажа подарят обитающим при музее котам "доброе слово и внимание" в честь Всемирного дня кошек. Об этом рассказала "Газете.ru" ветеринарный врач учреждения и основатель "кошачьего музея" в Санкт-Петербурге Анна Кондратьева.

"Угощений специальных в эти дни мы не даём, у котов строгая диета. Но ведь для котов главное — доброе слово и внимание. Мы стараемся подарить удвоенную порцию любви и чесания за ушком", — пояснила она.

По её словам, животным помогают и с поиском постоянного хозяина, ведь даже дворцовым кошкам хочется обрести свой дом. Сегодня в Эрмитаже насчитывается около 80 котов. Кондратьева добавила, что праздников в их честь очень много, но любимейший — 27 мая. Это специальный день, посвящённый музейным мяукающим "работникам".

Международный день кошек, День рождения офтальмологии, Ермолаев день: Праздники и приметы 8 августа

Международный день кошек, День рождения офтальмологии, Ермолаев день: Праздники и приметы 8 августа

Также во Всемирный день кошек ветеринарный врач Татьяна Гольнева развеяла один из наиболее популярных мифов о четвероногих питомцах. Он гласит, что кошка способна выжить после падения с десятого этажа, в то время как высота второго этажа может оказаться для животного фатальной.

Татьяна Миссуми
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