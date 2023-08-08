"Порция любви и чесания за ушком": В Эрмитаже рассказали, как поздравят своих котов
В Эрмитаже пообещали почесать своих котов за ушком в честь их Всемирного дня
Эрмитажный кот. Фото © Wikipedia / ewwl
Сотрудники Эрмитажа подарят обитающим при музее котам "доброе слово и внимание" в честь Всемирного дня кошек. Об этом рассказала "Газете.ru" ветеринарный врач учреждения и основатель "кошачьего музея" в Санкт-Петербурге Анна Кондратьева.
"Угощений специальных в эти дни мы не даём, у котов строгая диета. Но ведь для котов главное — доброе слово и внимание. Мы стараемся подарить удвоенную порцию любви и чесания за ушком", — пояснила она.
По её словам, животным помогают и с поиском постоянного хозяина, ведь даже дворцовым кошкам хочется обрести свой дом. Сегодня в Эрмитаже насчитывается около 80 котов. Кондратьева добавила, что праздников в их честь очень много, но любимейший — 27 мая. Это специальный день, посвящённый музейным мяукающим "работникам".
Также во Всемирный день кошек ветеринарный врач Татьяна Гольнева развеяла один из наиболее популярных мифов о четвероногих питомцах. Он гласит, что кошка способна выжить после падения с десятого этажа, в то время как высота второго этажа может оказаться для животного фатальной.