"Порция любви и чесания за ушком": В Эрмитаже рассказали, как поздравят своих котов

Сотрудники Эрмитажа подарят обитающим при музее котам "доброе слово и внимание" в честь Всемирного дня кошек. Об этом рассказала "Газете.ru" ветеринарный врач учреждения и основатель "кошачьего музея" в Санкт-Петербурге Анна Кондратьева.

"Угощений специальных в эти дни мы не даём, у котов строгая диета. Но ведь для котов главное — доброе слово и внимание. Мы стараемся подарить удвоенную порцию любви и чесания за ушком", — пояснила она.

По её словам, животным помогают и с поиском постоянного хозяина, ведь даже дворцовым кошкам хочется обрести свой дом. Сегодня в Эрмитаже насчитывается около 80 котов. Кондратьева добавила, что праздников в их честь очень много, но любимейший — 27 мая. Это специальный день, посвящённый музейным мяукающим "работникам".