На Алтае порозовел ледник Водопадный
Ледник окрасился в розовый из-за цветения водорослей в Республике Алтай
Порозовевший ледник Водопадный в Республике Алтай. Обложка © Томский государственный университет | ТГУ
В Республике Алтай порозовел ледник Водопадный. Об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета.
"Учёные <...> обнаружили на леднике Водопадный редкое явление — массовое цветение водорослей. Из-за этого лёд окрашивается в розовый и красный цвета", — говорится в сообщении.
Изменение цвета льда, наблюдаемое в районе вершины Купол трёх озер, приводит к снижению альбедо — отражающей способности ледника, защищающей его от избыточного нагревания. По разным оценкам, уменьшение альбедо может достигать 13-17 процентов. Что именно привело к массовому цветению водорослей, учёным предстоит выяснить.
По предварительной версии, причиной массового явления стало количество снега, которое выпало в алтайских горах этой зимой и осталось до благоприятного для красных водорослей периода их цветения. В этом году зима стала самой снежной за последние более чем четверть века.
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