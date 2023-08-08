На Алтае порозовел ледник Водопадный

В Республике Алтай порозовел ледник Водопадный. Об этом сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

"Учёные <...> обнаружили на леднике Водопадный редкое явление — массовое цветение водорослей. Из-за этого лёд окрашивается в розовый и красный цвета", — говорится в сообщении.

Изменение цвета льда, наблюдаемое в районе вершины Купол трёх озер, приводит к снижению альбедо — отражающей способности ледника, защищающей его от избыточного нагревания. По разным оценкам, уменьшение альбедо может достигать 13-17 процентов. Что именно привело к массовому цветению водорослей, учёным предстоит выяснить.

По предварительной версии, причиной массового явления стало количество снега, которое выпало в алтайских горах этой зимой и осталось до благоприятного для красных водорослей периода их цветения. В этом году зима стала самой снежной за последние более чем четверть века.