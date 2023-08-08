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8 августа, 12:37

Власти Италии приостановили выдачу "золотых виз" для россиян и белорусов

Италия приостановила программу выдачи "золотых виз" за инвестиции для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает Министерство экономического развития страны. Решение принято в соответствии с рекомендацией Европейского союза.

Государственная программа предоставления инвестиционных виз Investor Visa for Italy была запущена с 2017 года. В соответствии с ней получить ВНЖ в стране может любой гражданин – нерезидент Евросоюза, внёсший значительный вклад в экономику страны, а также члены его семьи. Расценки "вклада" такие: 500 тысяч евро — в активы итальянских компаний, 250 тысяч евро — в компании, которые квалифицируется как инновационные стартапы, либо два миллиона евро — в государственные облигации Италии.

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Ранее стало известно, что Финляндия с 1 августа прекратит приём заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Санкт-Петербурге. В связи с нехваткой ресурсов с 1 по 31 августа заявления на визы не будут приниматься в посольстве страны в Москве и любых других российских офисах визового центра.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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