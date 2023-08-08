Власти Италии приостановили выдачу "золотых виз" для россиян и белорусов

Италия приостановила программу выдачи "золотых виз" за инвестиции для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает Министерство экономического развития страны. Решение принято в соответствии с рекомендацией Европейского союза.

Государственная программа предоставления инвестиционных виз Investor Visa for Italy была запущена с 2017 года. В соответствии с ней получить ВНЖ в стране может любой гражданин – нерезидент Евросоюза, внёсший значительный вклад в экономику страны, а также члены его семьи. Расценки "вклада" такие: 500 тысяч евро — в активы итальянских компаний, 250 тысяч евро — в компании, которые квалифицируется как инновационные стартапы, либо два миллиона евро — в государственные облигации Италии.