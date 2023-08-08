"Выяснялось, что самолёт падал!": Какие опасности способны предвидеть кошки

Кошки не только поднимают настроение и оказывают успокаивающий эффект своим мурчаньем, но ещё и могут спасти жизнь хозяевам, предупреждая их об опасности. Об этом в беседе с Лайфом рассказал преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, у пушистиков хорошо развиты слух и обоняние. Благодаря чувствительным вибриссам питомец может быстро определить, направляется к нему знакомый человек или же чужой, который может сделать что-то плохое. Также коты прекрасно различают степень свежести пищи и никогда не станут есть что-то недостаточно свежее. Иногда животные даже сигнализируют хозяину, если тот собирается съесть что-то с истекшим сроком годности.

Кроме того, маленькие хищники могут проявлять агрессию к потенциальному обидчику и начать защищать своего владельца — шипеть или кусаться. При этом бывали случаи, когда кошки не давали прохода и всеми силами пытались удержать хозяев, торопившихся на самолёт.

"Животные беспокоились, не пускали их из дома, те задерживались и опаздывали на рейсы. Потом выяснялось, что самолёт падал! Вот так кошки в прямом смысле спасали жизнь людей!" — заключил врач.