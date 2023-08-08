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8 августа, 12:57

Названы неожиданные плюсы инициативы о компенсации 30% расходов на аренду жилья

Риелтор Борисов: Субсидии на аренду жилья выведут рынок из серой зоны

Предложение компенсировать 30% расходов на аренду жилья российским семьям защитит и арендаторов, и собственников, позволив вывести рынок сдачи и съёма квартир из серой зоны. Так считает юрист, риелтор и эксперт по недвижимости Герман Борисов.

Даже если в случае реализации инициативы стоимость арены подскочит, плюсов, по его словам, всё равно больше: к примеру, это станет неплохим стимулом для арендодателей, которые давно хотели стать самозанятыми и декларировать доход.

"В белой зоне легче решаются вопросы, и собственник будет воспринимать всё более адекватно. Когда всё более стабильно, прозрачно и понятно, это стимулирует. Будет использоваться госреестр всех объектов аренды. Инициатива выгонит "случайные" компании с рынка", отметил Борисов в беседе с телеканалом "360".

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Ранее Лайф сообщал, что супруги любого возраста, живущие в официальном браке более трёх лет, возможно, смогут получать субсидию на аренду жилья. Письмо с такой инициативой крупных риелторских компаний поступило в Правительство РФ. Размер субсидии должен составить 30%, а сама компенсация расходов будет происходить за счёт возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья.

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ТАСС / Марина Лысцева

Марина Калегина
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