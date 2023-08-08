Названы неожиданные плюсы инициативы о компенсации 30% расходов на аренду жилья

Предложение компенсировать 30% расходов на аренду жилья российским семьям защитит и арендаторов, и собственников, позволив вывести рынок сдачи и съёма квартир из серой зоны. Так считает юрист, риелтор и эксперт по недвижимости Герман Борисов.

Даже если в случае реализации инициативы стоимость арены подскочит, плюсов, по его словам, всё равно больше: к примеру, это станет неплохим стимулом для арендодателей, которые давно хотели стать самозанятыми и декларировать доход.

"В белой зоне легче решаются вопросы, и собственник будет воспринимать всё более адекватно. Когда всё более стабильно, прозрачно и понятно, это стимулирует. Будет использоваться госреестр всех объектов аренды. Инициатива выгонит "случайные" компании с рынка", — отметил Борисов в беседе с телеканалом "360".