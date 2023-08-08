Пушистая роскошь: Составлен топ-5 самых дорогих пород кошек

Состоятельные любители кошек зачастую готовы выложить сотни тысяч рублей за редких и необычных питомцев, которые отличаются от своих собратьев как внешне, так и по поведению. О пяти самых дорогостоящих породах рассказали журналисты РИА "ФедералПресс".

Турецкий ван и рэгдолл. Фото © Wikipedia / Zach Pharr, © Shutterstock

Пятую строчку в топе занимает турецкий ван, стоимость которого может достигать 20 тысяч рублей. Внешне кошек этой породы легко отличить по белоснежной меховой шубке и глазам голубого или янтарного цвета. Животные ведут активный образ жизни и очень любят плавать. Такие увлечения делают туловище турецкого вана мускулистым. На следующем месте с ценником до 100 тысяч рублей расположился рэгдолл. Поведение таких кошек флегматичное и ленивое, а внешне породу легко узнать по крупному меховому "воротнику" на шее.

Тойгер и бесхвостый мэнкс. Фото © Wikipedia / Heikki Siltala, © Shutterstock

Тройку лидеров открывает тойгер. Представители этой породы напоминают настоящих тигров, так как их шерсть украшена яркими полосками. От своего более крупного родственника тойгеры также позаимствовали мускулистость и массивную грудную клетку. За миниатюрного хищника в России придётся заплатить до 200 тысяч рублей.

Второе место топа занял бесхвостый мэнкс. Эта порода слабо распространена в России, а за рубежом стоит порядка трёх тысяч долларов. С самого рождения у таких котов полностью или частично отсутствует хвост. Густая шерсть мэнксов придаёт их телу круглую форму.

Кошка породы саванна. Фото © Petrebels для Unsplash

Возглавляет список с ценником в 300 тысяч рублей мини-гепард саванна. Эти крупные кошки могут вырастать до 15 килограммов. Однако вес не мешает представителям породы совершать длинные прыжки.