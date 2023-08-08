Врача из Кишинёва наказали курсом по этике после скандального видео о расстреле русских

Руководство Республиканской клинической больницы в Кишинёве вынесло предупреждение врачу, который отказал русскоговорящей пациентке в лечении и назвал русских врагами. После такой выходки его обязали пройти курс по этике.

Врач кишинёвской больницы оскорбил русскоязычную пациентку. Видео © t.me / "Кишинёв в теме"

"Комиссия по этике и деонтологии медицинского учреждения рассмотрела случай, <...> и в качестве санкции медицинскому работнику было вынесено предупреждение. Его также обязали прослушать курс по этике и деонтологии", — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

При этом там заверили, что пациентка получила всю необходимую медицинскую помощь и не имеет претензий как к лечению, так и к лор-врачу.