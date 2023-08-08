Регион

Уведомления отключены

8 августа, 14:13

Врача из Кишинёва наказали курсом по этике после скандального видео о расстреле русских

Отказавшегося оперировать русских врача в Молдавии обязали пройти курс по этике

Руководство Республиканской клинической больницы в Кишинёве вынесло предупреждение врачу, который отказал русскоговорящей пациентке в лечении и назвал русских врагами. После такой выходки его обязали пройти курс по этике.

Врач кишинёвской больницы оскорбил русскоязычную пациентку. Видео © t.me / "Кишинёв в теме"

"Комиссия по этике и деонтологии медицинского учреждения рассмотрела случай, <...> и в качестве санкции медицинскому работнику было вынесено предупреждение. Его также обязали прослушать курс по этике и деонтологии", — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

При этом там заверили, что пациентка получила всю необходимую медицинскую помощь и не имеет претензий как к лечению, так и к лор-врачу.

В Кремле заявили, что власти Молдавии сами заводят отношения с РФ в очень жалкое состояние

В Кремле заявили, что власти Молдавии сами заводят отношения с РФ в очень жалкое состояние

Напомним, в июле в Сети распространился ролик из молдавской больницы, где врач-отоларинголог отказался принимать пациентку из-за того, что она говорит с ним на русском языке. При этом девушка оказалась уроженкой Молдовы, что ещё больше вывело медика из себя. Ранее он заявлял о желании расстрелять русских из автомата Калашникова.

Обложка ©

t.me / "Кишинёв в теме"

Николь Вербер
  • Новости
  • Молдавия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров