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8 августа, 14:26

На Google Картах появилась "детская площадка имени Чикатило" в Краснодаре

Власти Краснодара опровергли наличие в городе "детской площадки имени Чикатило"

В Администрации Краснодара опровергли информацию о наличии в одном из дворов по улице 30-й Иркутской дивизии "детской площадки имени Чикатило" в связи с общественным резонансом из-за обозначения оной в Google Картах.

"Детская площадка имени Чикатило" в Краснодаре. Скриншот © Google Карты

"Детская площадка имени Чикатило" в Краснодаре. Скриншот © Google Карты

"Детским площадкам не присваиваются имена, тем более такие, нет такой практики. Это бред. Такого официального названия нет. Мы присваиваем сейчас имена скверам, паркам, зелёным зонам, школам и улицам", — рассказали там РИА "Новости".

Власти добавили, что не имеют отношения к сервису. Стоит отметить, что присвоить своё название практически любому объекту на вышеназванных картах может фактически любой желающий.

Андрей Чикатило — советский серийный убийца, совершивший с конца 1970-х годов более 50 убийств, среди его жертв много детей и женщин. Маньяка арестовали 20 ноября 1990 года, на суде преступник решил притвориться сумасшедшим, но ему это не помогло. После признания вменяемым Чикатило приговорили к смертной казни и расстреляли 14 февраля 1994 года.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Матвей Константинов
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