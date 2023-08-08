Курьер на электровелосипеде насмерть сбил москвичку и сбежал

В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину, которая от полученных травм скончалась, сам виновник столкновения попытался скрыться. Об это пишет столичная прокуратура и публикует видео.

В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"22-летний курьер двигался на электровелосипеде по ул. Нижняя Красносельская и сбил пешехода", — говорится в заявлении ведомства.

На кадрах видно, что курьер не остановился после наезда на женщину, не вызвал скорую и продолжил движение, оставив её лежать на проезжей части. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где она скончалась. Сейчас мужчина заключён под стражу.