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8 августа, 14:08

Курьер на электровелосипеде насмерть сбил москвичку и сбежал

В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину, которая от полученных травм скончалась, сам виновник столкновения попытался скрыться. Об это пишет столичная прокуратура и публикует видео.

В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"22-летний курьер двигался на электровелосипеде по ул. Нижняя Красносельская и сбил пешехода", говорится в заявлении ведомства.

На кадрах видно, что курьер не остановился после наезда на женщину, не вызвал скорую и продолжил движение, оставив её лежать на проезжей части. Пострадавшую в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где она скончалась. Сейчас мужчина заключён под стражу.

Момент наезда самокатчиков на маленькую девочку в Сочи попал на видео

Момент наезда самокатчиков на маленькую девочку в Сочи попал на видео

Ранее Лайф писал, что в Ростовской области мужчина на самокате сбил гулявшую в пешеходной зоне двухлетнюю девочку и скрылся с места. Ребёнок шёл рядом с матерью, которая не успела среагировать на лихача.

Обложка ©

t.me / Прокуратура Москвы

Татьяна Миссуми
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