Росалкогольрегулирование получит новое, но такое же длинное название
Росалкогольрегулирование переименуют в Росалкогольтабакконтроль
После того как президент РФ наделил Росалкогольрегулирование дополнительными полномочиями, ведомство переименуют в Росалкогольтабакконтроль.
"Служба будет переименована в Росалкогольтабакконтроль. Добавятся новые полномочия, связанные с государственным контролем производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Мы готовы к их исполнению", — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование обязанности по надзору за оборотом табачной продукции. Причиной изменений называется необходимость улучшить государственное управление табачной отраслью.
LIFE / Владимир Суворов