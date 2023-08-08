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8 августа, 13:55

Росалкогольрегулирование получит новое, но такое же длинное название

Росалкогольрегулирование переименуют в Росалкогольтабакконтроль

После того как президент РФ наделил Росалкогольрегулирование дополнительными полномочиями, ведомство переименуют в Росалкогольтабакконтроль.

"Служба будет переименована в Росалкогольтабакконтроль. Добавятся новые полномочия, связанные с государственным контролем производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Мы готовы к их исполнению",  рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование обязанности по надзору за оборотом табачной продукции. Причиной изменений называется необходимость улучшить государственное управление табачной отраслью.

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LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
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