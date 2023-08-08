Росалкогольрегулирование получит новое, но такое же длинное название

После того как президент РФ наделил Росалкогольрегулирование дополнительными полномочиями, ведомство переименуют в Росалкогольтабакконтроль.

"Служба будет переименована в Росалкогольтабакконтроль. Добавятся новые полномочия, связанные с государственным контролем производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Мы готовы к их исполнению", — рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.